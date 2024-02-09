نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ✔️✔️ افتـحــ لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي الالكترونية جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عدد كبير من المواطنين في العراق إلى معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، خاصة مع اقتراب إعلان المستفيدين من الوجبة السابعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية. قامت الوزارة بتحديد منصة مظلتي لاستقبال طلبات المواطنين، حيث يتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة للتأكد من مطابقتها للشروط والأحكام. بعد ذلك، يتم الإعلان عن أسماء المقبولين على نفس المنصة.

وبرنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر وسيلة من وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة المحتاجين والفئات ذات الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية. فيما يلي رابط يمكنكم من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ولضمان ان تكون من المستفيدين بالرعاية الاجتماعية يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل الحدود بصفة دائمة.

لا يقل العمر بالنسبة للرجل عن 18 ولا يزيد عن 60 عاما اما بالنسبة للسيدات يجب ان يتراوح بين (15- 55 عاما).

عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة افراد.

عدم امتلاك محلات تجارية أو انشطة اخرى أو اصول عقارية.

ينبغي ألا توجد لدى الشخص وظيفة حكومية أو دخل شهري ثابت.

وتوجد عدة اسباب قد يتم رفض الطلب المقدم للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي:

حصول المتقدم على دعم حكومي أو منحة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من هيئة خيرية أخرى.

عدم توافر الشروط المطلوبة مثل الدخل المادي أو الحالة الاجتماعية.

عدم اكتمال الوثائق والاوراق أو بها بيانات غير صحيحة يتم رفضها بشكل نهائي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لشهر فبراير من خلال اتباع الخطوات الاتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الالكترونية.

تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة عدم وجود حساب يمكن انشاء حساب جديد.

الضغط على الرعاية الاجتماعية ثم تحديد الوجبة (السابعة) التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختيار المحافظة ثم النقر على كلمة تحميل امام اسم كل محافظة.

تنزيل كشوفات PDF بها اسماء المقبولين يمكن البحث عن اسمك في خانة البحث.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ولم يتم تحديد اسماء المشمولين بعد، حيث هناك بعض الاحكام التي من خلالها يتم تحديد المستفيدين التي تشمل الشروط المذكورة سابقًا، حيث تسعي الدولة لمساعدتهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والطعام من الارز والطحين وكافة المواد الغذائية الاخري، اما عن الباحثين عن الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، فإنه يمكن معرفتها خلال الأيام المقبلة.

اسباب رفض اسماء الرعاية الاجتماعية

وهناك بعض الاسباب التي يجب عليك النظر عليها وأخذها في الاعتبار، حيث هناك بعض من الاسباب التي من خلالها قد تؤدي إلى رفض نزول اسمك في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ومنها الحصول علي منحة مسبقًا من الوزارة، أو عدم وجود شرط من الشروط السابقة التي ذكرناها، إذًا عليك قراءة الشروط بتمعن، أما بالحديث عن الموعد فلم يتم الاعلان عن الدفعة السابعة بعد.