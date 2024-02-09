نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلحين املأ استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 موقع moi gov iq في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن يُمكن لكل مواطن عراقي ملء استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 عبر موقع الوزارة على الإنترنت moi.gov.iq. يتيح هذا الرابط للمواطنين القيام بجميع الخطوات اللازمة لتعبئة الاستمارة والحجز بسهولة. يستمر العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية في الحجز للحصول على البطاقة الوطنية. ستكون هذه البطاقة معتمدة في جميع المعاملات الحكومية اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.

وللقيام بعملية الحجز الإلكتروني، يُرجى اتباع رابط الحجز الإلكتروني، واتباع الإرشادات المتاحة لإكمال عملية الحجز بنجاح.

استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة

وأتاحت وزارة الداخلية العراقية رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية، والتي تعد بديل رسمي عن شهادة الجنسية، وهي عبارة عن هوية تعريفية للمواطن العراقي، الذي يحمل الجنسية العراقية من أب وأم عراقيين، وأكدت الحكومة العراقية أنه يمكن لجميع المواطنين الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة عن طريق رابط البوابة الالكترونية الرسمية لمديرية شؤون البطاقة الموحدة.

الشروط الواجب توافرها لحجز البطاقة الوطنية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن أحد عشر عامًا.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مسجل في مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

دفع الرسوم المحددة وهي خمسة آلاف دينار.

يجب الحجز قبل ثلاث أيام من تاريخ المراجعة.

الذهاب في الموعد المحدد لاستلام البطاقة من مكتب الأحوال المدنية.

خطوات الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية، هذه الخطوات كالآتي: