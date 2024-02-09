نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PDF تحميل كشوف منصة مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الآن إصدار كشوف بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لعام 2024 عبر منصة مظلتي. يمكنك الاطلاع على هذه الكشوف عبر موقع الحكومة العراقية المخصص للخدمات الاجتماعية. حتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف هذه الأسماء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة بعد التأكد من توفر الموارد المالية اللازمة للصرف.

لاستخراج كشوف الرعاية الاجتماعية، يُرجى اتباع الخطوات الموجودة على منصة مظلتي، حيث ستكون هذه الكشوف متاحة للمواطنين في جميع المحافظات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية وذلك فور اعتمادها من قبل السيد الوزير احمد الاسدي، حيث سيستفيد من تلك الوجبة أكثر من 200 ألف أسرة من مختلف المحافظات، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

ويمكنك الآن الاطلاع على شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال تلك النقاط:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالعراق.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

بالنسبة لسن الرجال يتراوح ما بين 18 إلى 60 عام، فيما يكون العمر للنساء من عمر 15 إلى 55 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الرعاية الاجتماعية

أما عن الاوراق المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية للاستفادة من الدعم:

السجل المدني للمتقدم العراقي.

البطاقة الشخصية للمتقدم.

بيان يوضح الدخل الشهري للمتقدم.

البطاقة الانتخابية للمتقدم.

ويمكنك استخراج وتحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية وذلك خلال الايام القادمة بعد أن يتم اعتماد الكشوف، وحينها أيضا سيتم اخطار الجهات المعنية بعدد المشمولين لتجهيز المبلغ المالي اللازم لصرف الدعم.