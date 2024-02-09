نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط Down pdf اسماء نقل النفوس وجبة شهر فبراير 2024 NOW - عراق وزارة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روابط تنزيل قوائم نقل النفوس لشهر فبراير الحالي متاحة الآن، حيث يمكن العثور على هذه القوائم التي تشمل أسماء المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية عبر موقع وزارة الداخلية العراقية وموقع بوابة المواطن الإلكترونية. يتيح ذلك للأفراد توفير الوقت والجهد اللازمين لتحديث بياناتهم الشخصية وإضافة بيانات جديدة.

للحصول على هذه القوائم، يُرجى الدخول إلى موقع وزارة الداخلية العراقية أو بوابة المواطن الإلكترونية واتباع الخطوات الموجودة على الموقع لتحميل قوائم نقل النفوس لشهر فبراير.

اسماء نقل النفوس وجبة فبراير 2024

ويمكن الإطلاع عن أسماء المتقدم في وجبة نقل النفوس لشهر فبراير 2024، كما في الخطوات الآتية:

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي.

بعدها يتم إضافة بيانات تسجيل الدخول.

ليتم بعد ذلك إدخال اسم المواطن ورقم الهوية الساري.

وعليه يتم تحديد الوجبة التي يرغب في الاطلاع عليها.

الضغط على زر "تنزيل".

لتتمكن من استخراج الكشوفات الخاصة بنقل النفوس في النهاية.

موقع وزارة الداخلية العراقية

وثائق التقديم في نقل النفوس العراق 2024

كما يسهل القيام بالتقديم في خدمة نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفقًا للمستندات التي تتمثل في الأتي:-

إحضار صورة من بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

إرفاق نسخة من بطاقة السكن للمتقدم.

تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

إحضار صورة من البطاقة الإنتخابية للشخص المتقدم.

كذلك يُرجى تقديم باقي المستندات التي يتم فرضها من قبل الوزارة.

شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق

وهناك بعض الشروط لكي يتم التقديم في خدمة نقل النفوس داخل دولة العراق، كما على النحو التالي:-

أن يكون عراقي الجنسية.

مقيم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يكون بطاقته الهوية منتهة أو راغب في تعديل بعض البيانات الشخصية بها.

ألا يقل عمر المتقدم لتعديل البيانات عن 18 عامًا.

ومن المتوقع أن يتم صدور الوجبة الجديدة من نقل النفوس مع بداية الشهر القادم لتشمل جميع المحافظات وعدد كبير من المواطنين الذين قاموا بتعديل بياناتهم إلكترونيًا عبر بوابة المواطن الحكومية التي اطلقتها وزارة الداخلية أمام كافة الأشخاص الراغبين في تعديل هذه البيانات مع إرفاق المستندات المعنيه بالقبول قي هذه الخدمة.