أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة pdf - متاح عبر منصة مظلتي

ازدادت عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق؛ وذلك لمعرفة اللينك المناسب من أجل الوصول لأسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة فبراير 2024، حيث أن الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث بإستمرار عنها يوميًا.

عاجل.. أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة pdf - متاح عبر منصة مظلتي

وقد كشفت وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق عن إقتراب الإعلان عن ظهور كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة، وذلك بعدما قامت اللجنة المختصة من مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين، وتسعي الحكومة العراقية بتوفير العديد من المزايا للفقراء في البلد، وذلك بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة في العراق والعالم بشكل عام، حيث تسعي لتوفير حياة كريمة لهم، وفي هذا المقال سنوفر لكم أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة pdf من خلال منصة مظلتي.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

كما وضحت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن الرابط الأساسي من أجل الوصول لأسماء المشمولين في الرعاية الوجبة الأخيرة، حيث عملت الوزارة بعض الخطوات اللازمة من أجل الوصول للرابط، وهي الأتي:

• الدخول إلي منصة مظلتي.

• اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

• ادخال رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

• اختيار المحافظة ثم النقر على كلمة تحميل.

• سيتم تنزيل كشوفات PDF على هاتفك قم بالبحث عن الاسم.

• شروط اللحاق بالرعاية الإجتماعية في العراق

• المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

• المتقدم يجب أن يكون عمرة بين 18 إلي 60 من الرجال والنساء بين 15 إلي 55.

• المتقدم لا يمتلك أي عقور أو أصول عالية القيمة.

• المتقدم لا يمتلك دخل ثابت.