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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. عبر وزارة التضامن الاجتماعي - رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة 2024.. ازدادت عمليات البحث حول هذ العنوان، حيث يعد الإستعلام عن كارت الخدمات العامة من أكثر الأسئلة التي تستحوذ على اهتمام العديد وتشغل بال الكثير من المواطنين المصريين في الأونة الأخيرة، حيث أن كارت الخدمات العامة من الخدمات المتقدمة التي توفرها الحكومة المصرية إلي الكثير من فئات الشعب للإستفادة منها، حيث أن هذة البطاقة توفر للعديد من الفئات من أجل أن يستفيدوا من الخدمات منها بشكل مجاني، وتلك الفئات عبارة عن أصحاب الهمم والإعاقات المتنوعة.

عاجل.. عبر وزارة التضامن الاجتماعي - رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي

ومن خلال مقالنا عبر موقعنا الإلكتروني في بوابة دوت الخليج الإلكترونية سنوفر لكم كيفية الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بجانب المزايا التي يمكن الحصول عليها من خلالة.

الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي

كما توفر الحكومة المصرية العديد من الخدمات من خلال كارت الخدمات المتكاملة لذو الهمم، كما وضحت كذلك كيفية الإستعلام عن هذا الكارت المتميز، ويتم الإستعلام عنة من خلال الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

• من ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات أصحاب الهمم المتاحة داخل الموقع.

• إنقر على زر الاستعلام عن طلبات التقديم إلى الخدمة.

• وبعد ذلك الاستعلام من خلال إدخال الرقم الخاص بالبطاقة الشخصية والمكون من أربعة عشر رقمًا.

• الآن قم بالضغط على الأيقونة المخصصة إلى الاستعلام.

• والإنتظار قليلًا حتى يقوم الموقع بالبحث عن حالة الطلب الخاصة بك.

• وسوف يتم ظهور النتيجة أمامك قم بالتأكد من حالة الطلب الخاص بك.

مميزات الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة

• إتاحة دراسة الدمج في جميع المراحل الدراسية ومنها الجامعات أيضًا.

• يسهل على من يمتلك هذا الكارت العمل في القطاع الحكومي بالدولة بنسبة 5%.

• يتم الحصول على أسعار تذاكر المواصلات بسعر مخفض.