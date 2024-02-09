العالم اليوم - الشرطة السويسرية تقتل رجلا إيرانيا احتجز رهائن داخل قطار

انتم الان تتابعون خبر الشرطة السويسرية تقتل رجلا إيرانيا احتجز رهائن داخل قطار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 11:18 صباحاً - قالت السلطات السويسرية إن رجلا مسلحا بفأس وسكين احتجز 15 رهينة في قطار لنحو 4 ساعات حتى اقتحمته الشرطة وأصابت الرجل بجروح قاتلة في وقت متأخر من أمس الخميس.

ووقع الحادث في بلدة إسير سو شومفو على خط القطار الرابط بين بولم وإيفردون لي بان في إقليم فو السويسري بالقرب من الحدود الفرنسية.

وذكرت الشرطة السويسرية في إقليم فو في بيان اليوم الجمعة "تم تحرير الرهائن جميعا دون أن يصابوا بأذى.. وأصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية وقالت إنه طالب لجوء إيرانيا يبلغ من العمر 32 عاما.

وقال جون كريستوف سوتيريل المتحدث باسم الشرطة في إقليم فو إنه لا يوجد ما يشير إلى أن احتجاز الرهائن كان حادثا إرهابيا.

وقال المدعي العام إريك كالتنريدير للتلفزيون المحلي "إنها واقعة غير مسبوقة بالنظر إلى عدد الضحايا وهم 15 رهينة وتدخل 60 شرطيا".

وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا، لكنها تحدث في البنوك والشركات. وفي يناير 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.