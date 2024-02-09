العالم اليوم - غزة: مقتل 27947 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 11:18 صباحاً - ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى قرابة 28 ألفا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 فلسطينيين و142 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت إن إجمالي 27947 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 67459 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن القوات الإسرائيلية تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف في وقت مبكر اليوم الجمعة أهدافا في رفح المكتظة، بعد ساعات من تحذير مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من توسيع هجومها البري على غزة إلى المدينة الجنوبية حيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأصابت غارات جوية خلال الليل وحتى يوم الجمعة مبنيين سكنيين في رفح، ما أسفر عن مقتل 8 فلسطينيين، واستهدفت غارة ثالثة روضة أطفال تحولت إلى مأوى للنازحين في وسط غزة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وفقًا لمسؤولي المستشفى وصحفيي الأسوشيتدبرس الذين شاهدوا وصول الجثث إلى المستشفيات.