نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراء صحيفة ألمانية يعلقون على مقابلة بوتين مع كارلسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يناقش قراء صحيفة دي فيلت الألمانية، بنشاط المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون.

وكتب أحد المعلقين: "كل ما يقوله بوتين يبدو منطقيا ومعقولا. وقوله إن روسيا أرادت الانضمام إلى الناتو، ولكن تم رفضها، يدل في الواقع على الكثير. السلام اليوم مع روسيا ومن أجل أوكرانيا المحايدة! لا لمزيد من الأسلحة لأوكرانيا".

وقام بتأييده معلق آخر: "الغرب ينشر عمدا شائعات حول حرب محتملة مزعومة مع روسيا".

وأضاف ثالث: "بات من الصعب على نحو متزايد إقناع السكان، بضرورة تحويل جميع أموال الضرائب لدينا تقريبا إلى أوكرانيا، لشراء أسلحة جديدة حتى لا يظهر بوتين عند بابكم غدا".

وقال قارئ رابع: "مقابلة بوتين، دون إطارات واختصارات، تفتح العيون على الوضع الحالي في العالم".

وخلص قارئ خامس، إلى أن "مفاوضات السلام ضرورية".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك أن إلحاق هزيمة روسيا استراتيجية، يبدو أمرا مستحيلا، وإذا كان هذا الإدراك موجود فعلا لديهم، فيتعين عليهم أن يفكروا في خطواتهم التالية، لأن روسيا مستعدة للحوار.

وأعرب الرئيس عن قناعته بإمكانية التوصل إلى اتفاق - عاجلا أم آجلا ستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق وستتم استعادة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.