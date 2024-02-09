العالم اليوم - هل انقطع التواصل بين السنوار والمفاوضين في حماس؟

انتم الان تتابعون خبر هل انقطع التواصل بين السنوار والمفاوضين في حماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 01:21 مساءً - أفاد تقرير نشره موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار، أصبح منعزلا عن قيادة حماس في الخارج. بسبب القصف المستمر الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ أربعة أشهر.

وبحسب "والا" تقدر مصادر سياسية أن زعيم الحركة لم يكن طرفا في قرار رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، ولم يشارك في صياغة الرد.

وتشير التقديرات في إسرائيل، إلى أن قيادات الحركة اتخذوا قرارات في الأسابيع الأخيرة دون إبلاغ السنوار بها، مما يبرهن على أن القيادي في الحركة أصبح محاصرا من قبل قوات الجيش الإسرائلي التي سبق وأن تحدثت عن ذلك.

وفي وقت سابق أعلنت حماس في بيان رسمي وصول المسؤول الكبير في حماس، خليل الحية، نائب السنوار، إلى القاهرة، على رأس وفد من الحركة، وذلك لاستكمال المباحثات بشأن وقف إطلاق النار.

وتشمل النقاط الرئيسية في الخطوط العريضة، كما تطالب حماس، في المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لأكثر من 40 يوما، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تأهيل غزة، مقابل إطلاق سراح النساء والمسنين والمسنين.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح الجنود والشبان مقابل انسحاب جميع قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفي المرحلة الثالثة - وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً أخرى.