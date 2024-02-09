25 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أدى 25 ألفاً، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس بما فيها المسجد الأقصى، ولم يصل عدد المصلين إلى هذا الرقم منذ ذلك الحين.
وفي السياق، أدى مجموعة من الشبان ممن منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى المسجد الأقصى، الصلاة في حي راس العامود المجاور للبلدة القديمة.
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