أحمد جودة - القاهرة - ما هي شروط التقديم في الدعم السكني 1445؟ وما هي الفئات المستحقة للدعم؟.. وزارة الإسكان توضح

ما هي شروط التقديم في الدعم السكني 1445؟ وما هي الفئات المستحقة للدعم؟.. وزارة الإسكان توضح.. تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات لمواطنيها ويعتبر الدعم السكني أحد أهم هذه الخدمات، لذا تعد شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية محط اهتمام العديد من المواطنين، حيث يتيح هذا البرنامج فرصة الحصول على دعم سكني لتيسير عملية تأمين السكن الملائم للمستحقين، بما في ذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي وفئات أخرى مستحقة، فيما يلي توضيح للشروط والخطوات الرئيسية للتسجيل الإلكتروني عبر منصة سكني.

ما هي شروط التقديم في الدعم السكني 1445؟ وما هي الفئات المستحقة للدعم؟.. وزارة الإسكان توضح

شروط الحصول على الدعم السكني

توفر وزارة الإسكان العديد من المزايا من خلال برنامج الدعم السكني، ولضمان حصول المتقدمين على الفرصة المناسبة، تم وضع شروط يجب على المستفيدين تحقيقها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

لا يجوز للمتقدم أن يكون أقل من 25 عامًا.

يجب أن لا يمتلك المتقدم سكنًا مناسبًا له، حيث يتم تقديم الدعم لأولئك الذين يعانون من صعوبات في توفير سكن لأنفسهم.

الإقامة الدائمة في المملكة.

عدم الإقامة في دور الرعاية تابعة للحكومة.

يشترط أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

أن يكون لديه حساب بنكي ساري، حيث يتم تحويل الدعم إليه بشكل مباشر.

يجب أن تكون هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها المستفيد للاستفادة من الدعم السكني.

عدم امتلاك نشاط تجاري.

الفئات المستحقة للدعم السكني

تعكس تلك الفئات المستحقة التركيز على الأفراد والأسر ذوي الاحتياجات السكنية الخاصة، وتأكيد الوزارة على أهمية توفير الدعم للفئات المحتاجة لتحسين جودة حياتهم من خلال توفير سكن مناسب وميسر.