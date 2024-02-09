نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كانت تقل طائرة "إيل - 76" أسرى حرب أوكران؟.. كييف تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف، عدم وجود أسرى أوكرانين فى الطائرة الروسية "إيل-76" التي دمرتها قوات كييف في مقاطعة بيلغورود يوم 24 يناير الماضي.

وأنكر أليكسى دانيلوف وجود الأسرى بالطائرة وذلك بعد يوم من نشر وسائل الإعلام الأمريكية تأكيدها باستهداف وتدمير طائرة روسية كان يوجد بداخلها اسرى حرب من الجيش الاوكرانى بأستخدام صاروخ من طراز باتريوت، وفقا لحديثه في مقابلة مع صحيفة بابل المحلية

وتسائل أليكسى دانيلوف هل يوجد سجناء اوكرانين على الطائرة، مضيفا:"يمكننى أن أقول لكم وأنا متأكد تماما وانا على يقين كلا... لو حدث هذا فهذا بسبب بقايا الجثث وأن كمية المواد البيولوجية من الجثث التى تدعى وتقول ذلك، ولو قلنا، أن الاموات، كانت ستكون بكميات كبيرة وضخمة جدا"، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأوضح أليكسى دانيلوف: "لا داعى بأن نحسم الأمر وبالتأكيد أن الذى اسقط ودمر هذة الطائرة الجيش الاوكراني"

وأكد مسؤولون أمريكين لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم أمس الخميس، أن الطائرة "إيل-76" التي كانت تنقل أسرى من الجيش الاوكرانى للتبادل تم إسقاطها وتدميرها بصاروخ "باتريوت "ولم يتم العثور أو التأكيد أو معرفة هوية الأشخاص الذين كانوا على الطائرة، لكنهم اعلنوا أنه من المحتمل أن يكون منهم بعضا من الأسرى الأوكرانيين.