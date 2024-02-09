نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الأونروا: الأطفال يسلبون طفولتهم في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرر المفوض العام لوكالة "لأونروا" الأممية، فيليب لازاريني دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، محذرا من أن مستقبل أطفال غزة "على المحك".

وكتب لازاريني في حسابه عبر منصة x: "أربعة أشهر من الحرب الوحشية في غزة، حصيلة الضحايا مأساوية، ومستقبلهم على المحك. أكثر من نصف مليون طفل وطفلة خارج المدارس الابتدائية والثانوية في غزة".

وأضاف: "كل يوم من أيام الحرب يزيد من عمق الندبات، ويخاطر بضياع جيل معرض للاستغلال. الأطفال يسلبون طفولتهم. ويجب عكس ذلك بدءا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

يذكر أن إسرائيل كانت قد اتهمت عددا من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر. وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

من جهتها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير "إذا ظل التمويل معلقا".