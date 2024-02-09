نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس ينشر صورة سيلفي مع "شبيهه" في واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه التقى خلال زيارة لواشنطن بـ "شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز ونشر سيلفي معه عبر حسابه في تطبيق "x".

وعلق المستشار الألماني على منشور مرفق بصورة جمعته مع السيناتور الأمريكي: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد".

شولتس وشبيهه

وسافر شولتس، أمس الخميس، إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي المستشار بالرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة.

وقال مصدر في وفد شولتس للصحفيين إن المحادثة مع بايدن ستخصص لثلاث مجموعات من المواضيع: الصراع في أوكرانيا، وتطوير وأمن حلف شمال الأطلسي، وأزمة الشرق الأوسط.