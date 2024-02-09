العالم اليوم - نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 06:24 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فوزه في الانتخابات العامة، على منافسه القوي زعيم المعارضة المسجون عمران خان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الجمعة، بأن حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان، مما يجعله غير متمكن من تشكيل الحكومة بنفسه.

وشهدت الانتخابات منافسة شرسة بين رئيس الوزراء السابق نواز شريف وغريمه زعيم المعارضة عمران خان الذي يقبع في السجن بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.

وتأخرت السلطات الباكستانية في الإعلان عن النتائج على غير المعتاد، وأرجعت الحكومة هذا التأخير إلى تعليق خدمات الهاتف المحمول.