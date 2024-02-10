نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يرسل مدير المخابرات المركزية إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت وسائل إعلام أنباء عن إرسال الرئيس الاميركي جو بايدن ويليام بارنز مدير المخابرات المركزية إلى مصر في أحدث محاولة لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق الطموح إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى فترة وقف المعارك التي تُعتبر الأطول منذ بداية الصراع في العام الماضي.

وفقًا للمسؤولين المطلعين على الأمر، من المقرر أن يسافر بيرنز إلى أوروبا لإجراء المحادثات. خلال زيارته، سيلتقي بشخصيات استخباراتية رئيسية، بما في ذلك رئيسي المخابرات الإسرائيلية والمصرية، وهما ديفيد بارنيا وعباس كامل على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيُجري بيرنز محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم يتم الإعلان عن التجمع المخطط له الذي يهدف إلى تسهيل المفاوضات بواسطة إدارة بايدن، والتي تؤكد التزامها بـ "إيجاد حل دبلوماسي للصراع المستمر" بين إسرائيل وحماس، مع التركيز على إعادة الرهائن إلى إسرائيل وإنهاء الأعمال العدائية.