نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار مركز الأهرام للدراسات: أمريكا لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد السعيد إدريس، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، مشدد على أن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة رفح الفلسطينية سيتعمق الكارثة الإنسانية خاصة بها أكثر من مليون نصف مواطن فلسطيني.

وأضاف الدكتور محمد السعيد إدريس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اقتحام الاحتلال مدينة رفح يضعنا أمام أمرين الأول قتل جميع الفلسطينيين أو تهجيرهم إلى مصر، وتضع مصر أمام الأمر الواقع، والسيطرة على غزة والضفة الغربية وبناء الدولة اليهودية من النهر إلى البحر.

تابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مصر تبذل قصاري جهدها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب على القطاع، ولكن المفاوضات كلها باءت بالفشل، موضحا أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرف جدا، لن تسمح بذبح الشعب الفلسطيني في رفح، والشعب المصري يشعر بالثقة بأن السلطة المصرية تحمي الأمن القومي وملتزمة بقضايا دول الجوار وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.