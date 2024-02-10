نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث سياسي: فلسطين قضية مصرية في المقام الأول لارتباطها بالأمن القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جمال أسعد الكاتب والباحث السياسي، أن مصر لن تشارك في أي تحرك يضر القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هذا الأمر بديهي والتاريخ يؤكد ذلك، لأن القومي المصري يرتبط بشكل استراتيجي بالأمن القومي الفلسطيني.

وأضاف جمال أسعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القضية الفلسطينية هي قضية مصرية في المقام الأول ولا أبالغ في ذلك، والشعب المصري لم ولن يطبع مع الكيان الإسرائيلي رغم توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مشدد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن تسمح مصر بهذا المخطط الصهيوني.

تابع الباحث السياسي، ما يحدث في غزة الآن يشير إلى أن الدولة اليهودية لن تسع إلا اليهود فقط، وجرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، وما يرتكبه جيش الاحتلال ضد المدنيين شيء مهول لم يحدث تاريخيا وغير عادي.