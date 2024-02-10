نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح صارخا: الهجوم الإسرائيلي على رفح يُنذر بارتكاب مجازر إبادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية مع مصر في جنوب قطاع غزة، يؤكد أن هناك عملية مزدوجة للقضاء على حركة المقاومة وهذا الأمر ينذر بكارثة ومجازر إبادة جماعية سترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور ماهر صافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعداد السكان في مدينة رفح بلغ أكثر من مليون ونصف فلسطيني، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة في ظل نقص الدواء والغذاء، وخروج المستشفيات عن الخدمة.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، كل مكان في قطاع غزة أصبح هدفا لإسرائيل بحجة القضاء على المقاومة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متسمك بأرضه ولن يقبل تصفية قضيته وتهجيره من وطنه، مشيدا بموقف القيادة السياسية المصرية الداعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.