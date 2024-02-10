العالم اليوم - قبل قمة لوسيل.. هذا ما حدث في 3 نهائيات عربية أشعلت قارتين

انتم الان تتابعون خبر قبل قمة لوسيل.. هذا ما حدث في 3 نهائيات عربية أشعلت قارتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 11:22 صباحاً - يشهد استاد لوسيل العالمي، مساء السبت، رابع نهائي عربي-عربي في تاريخ البطولات القارية، وهذه المرة الطرفان قطري وأردني.

بالرغم من الإنجازات العربية الكبيرة، المتمثلة بـ 12 لقب إفريقي، و6 ألقاب عربية، في بطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا، لا نشهد الكثير من النهائيات التي يكون طرفاها عربيان، وتأتي قمة الأردن وقطر مساء السبت، لتمثل النهائي الرابع بين العرب، في بطولتي إفريقيا وآسيا.

هذا ما حصل في النهائيات الثلاثة السابقة:

1996

المواجهة العربية-العربية الأولى في نهائي قاري، كانت بين السعودية والإمارات، في نهائي كأس آسيا 1996، على أرض الإمارات.

بعد مباراة قوية على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن تظفر السعودية باللقب بالفوز 4-2 في ركلات الترجيح.

2004

النهائي العربي الوحيد في بطولة أمم إفريقيا جاء في نسخة 2004، بين صاحب الأرض، المنتخب التونسي، وضيفه المنتخب المغربي.

تونس حققت لقبها الإفريقي الوحيد على استاد 7 نوفمبر، بالانتصار 2-1، بفضل هدفي دوس سانتوس وزياد الجزيري.

2007

النهائي العربي القاري الثالث كان بين العراق والسعودية، في بطولة كأس آسيا 2007، على الاستاد الوطني في جاكرتا.

العراق حقق التاريخ وانتصر برأسية يونس محمود، وحقق لقبه الآسيوي الوحيد، في مباراة مثيرة أمام "الأخضر" السعودي.