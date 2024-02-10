نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني: الناتج الاقتصادي للعام الماضي تجاوز 126 تريليون يوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس الصيني والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، شي جين بينج، مع مسؤولي اللجان المركزية لجميع الأحزاب غير الشيوعية، واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة وممثلين عن الشخصيات غير الحزبية لاستقبال عيد الربيع في قاعة الشعب الكبرى.

وأعرب شي نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن التهاني والتمنيات الخالصة بالعام الصيني الجديد للأحزاب غير الشيوعية واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة والشخصيات غير الحزبية، ولأعضاء الجبهة الموحدة.

وحضر الحدث وانج هو نينج، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب، ودينج شيويه شيانج، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة.

وتلبية للدعوة، حضر الحدث تشنج جيان بانج، رئيس اللجنة المركزية للجنة الثورية لحزب الكومينتانج الصيني، ودينج تشونج لي، رئيس اللجنة المركزية للرابطة الديمقراطية الصينية، وهاو مينج جين، رئيس اللجنة المركزية لجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن، وتساي دا فنج، رئيس اللجنة المركزية للجمعية الصينية لتنمية الديمقراطية، وخه وي، رئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الصيني للفلاحين والعمال، وجيانج تسوه جيون، رئيس اللجنة المركزية لحزب تشيقونجدانج الصيني، ووو وي هوا، رئيس اللجنة المركزية لجمعية جيوسان، وسو هوي، رئيسة اللجنة المركزية لرابطة الحكم الذاتي الديمقراطية في تايوان، وقاو يون لونج، رئيس اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، وتاو تشي، الممثل عن الشخصيات غير الحزبية.

كما حضر الحدث تلبية للدعوة هو هاو واه وليونة تشون يينج، نائبي رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والرؤساء السابقين الذين تقاعدوا من مناصبهم القيادية والنواب الأوائل للرؤساء ونواب الرؤساء التنفيذيين لكل من اللجان المركزية لجميع الأحزاب غير الشيوعية، واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة.

وألقى هاو مينج جين كلمة نيابة عن اللجان المركزية لجميع الأحزاب غير الشيوعية، واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، والشخصيات غير الحزبية.

وأكد أنه وخلال عام 2023 المنصرم، وفي ظلّ مواجهة الأوضاع الصعبة والمعقدة والصعوبات والتحديات المتعددة، تمتعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينج برؤية بعيدة النظر وتولت السيطرة الشاملة على الوضع العام، واتحدت مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد وقادتهم للتقدم لمواجهة المشاكل رغم معرفة صعوبتها وللكفاح بقوة تحت الضغط، وإذكاء روح العمل بجد وحماس والتقدم إلى الأمام بشجاعة وعزيمة.

وأضاف: لقد خطى التحديث الصيني النمط خطوات ثابتة، وتغيرت الصين في العصر الجديد بشكل سريع كل يوم، واقتربنا من تحقيق الحلم العظيم خطوة أخرى.

وتابع: وفي العام الجديد، ينبغي على جميع الأحزاب غير الشيوعية، واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، والشخصيات غير الحزبية الالتفاف بشكل أوثق حول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينج، والتضامن والكفاح بقلب واحد وإرادة واحدة لتقديم مساهمات أكبر جديدة لبناء دولة قوية وإحياء نهضة الأمة الصينية.

وألقى شي جين بينج خطابًا مهما، حيث شدد على أن عام 2023 كان استثنائيًا، فخلال العام الماضي، قادت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحزب بأسره وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد لتنفيذ روح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل، والتمسك بمنهاج العمل العام المرتكز على تحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، والتصدي للضغوط الخارجية، والتغلب على الصعوبات الداخلية، وبذل أقصى الجهود لتعزيز الانتعاش والتنمية الاقتصاديين، وتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح مع بداية سلسة وإنجازات عديدة.

وقال: إننا عملنا على حل المشاكل بطريقة هادفة، وتعزيز التنمية عالية الجودة بقوة، ودفع الاتجاه صوب التحسن لاقتصاد بلادنا على وجه العموم، حيث تجاوز إجمالي الناتج الاقتصادي للعام الماضي 126 تريليون يوان، وكانت أحوال التوظيف والأسعار مستقرة بشكل عام.

وأضاف: كما إننا سرّعنا تحسين النظام الجديد لتعبئة الموارد على الصعيد الوطني، وتحقيق اختراقات جديدة في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعزيز تطوير القوى الإنتاجية الجديدة.

وأردف: ونجحت بلادنا في إقامة الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وقمة الصين-آسيا الوسطى، وتشجيع دول البريكس على زيادة عدد أعضائها، فارتفعت تأثيرات دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية وقدرتها الملهمة وقوة تشكيل صورتها بشكل ملحوظ ومتزايد.

وأضاف: لقد استجبنا بفعالية لسلسلة من الكوارث الطبيعية الكبرى مثل الفيضانات في شمالي الصين وشمال شرقيها والزلازل في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي والزلازل في شينجيانج، واستضفنا بنجاح دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية الـ31 التابعة للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في تشنغدو ودورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو، حيث حقق رياضيو بلادنا مرة أخرى إنجازات عظيمة.

وأكد أن هذه الإنجازات هي نتيجة للقيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، فضلًا عن النضال العنيد والجهود المشتركة لجميع الجوانب في المجتمع بأسره، بما في ذلك جميع الأحزاب غير الشيوعية، واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، والشخصيات غير الحزبية.

وأشار شي جين بينج إلى أنه وفي العام الماضي، قامت جميع الأحزاب غير الشيوعية والشخصيات غير الحزبية بدراسة وتنفيذ الفكر حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وروح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني بشكل متعمق، وأجرت بشكل فعال حملة التثقيف حول موضوع "توحيد الفكر وتشكيل الروح المعنوية وإرساء الأساس، وحشد القوة والتضامن للتقدم إلى الأمام في المسيرة الجديدة"، واغتنمت فرصة الذكرى الـ75 لـ "شعار عيد العمال" الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتعميق الانتقال السياسي، ومواصلة تعزيز التوافق الأيديولوجي والسياسي حول التعاون متعدد الأحزاب.

ولفت إلى عمل الجميع على التمسك بالمهمة المحورية وخدمة المصلحة العامة، والتركيز على القضايا الرئيسية والصعبة في مسيرة تعزيز التحديث الصيني النمط وتقديم الاقتراحات، وحقق نتائج جديدة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد شي جين بينج على أن عام 2024 يصادف الذكرى الـ75 لتأسيس الصين الجديدة وهو عام حاسم لتحقيق أهداف ومهام "الخطة الخمسية الـ14"، ومن الضروري التمسك بمنهاج العمل العام المرتكز على تحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتنفيذ المتطلبات المتمثلة في السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم، وإقامة الجديد قبل التخلص من القديم، ومواصلة توطيد وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، ومواصلة دفع الاقتصاد لتحقيق الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول، وتعزيز التحديث الصيني النمط بفعالية وثبات.