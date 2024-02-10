غيبريسوس يدعو لوقف نار فوري في غزة

غيبريسوس يدعو لوقف نار فوري في غزةطالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب أدهانوم غيبريسوس، عبر شبكة التواصل الاجتماعي X،: "الواقع المرير للمرضى والعاملين الصحيين في شمال غزة.. نحن بحاجة إلى وصول آمن ومستدام وواسع النطاق للوصول إلى الناس في جميع أنحاء القطاع".

وختم داعيا إلى "وقف إطلاق النار الآن".

ودخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ127، حيث يواصل جيش العدو الصهيوني قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، مع تزايد احتمال شن قوات العدو عملية برية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تأوي أكثر من مليون نازح بالإضافة إلى السكان، ما ينذر بكارثة إنسانية جديدة.