نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تنتقد تصريحات بعض الدول حول العملية الانتخابية الباكستانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا عاجلا قالت فيه: لقد نما إلى علمنا بيانات من بعض الدول والمنظمات بشأن الانتخابات العامة التي أجريت في باكستان في 8 فبراير 2024.

وأضاف وزارة الخارجية الباكستانية، في البيان الذي وزعته سفارة باكستان في القاهرة، وحصلت "دوت الخليج" على نسخه منه: نحن مندهشون من اللهجة السلبية لبعض التصريحات، التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية، ولا تعترف بالممارسة الحرة والحماسية لحق التصويت من قبل عشرات الملايين من الباكستانيين.

ولفتت إلى أن التصريحات تتجاهل الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن باكستان أجرت انتخابات عامة سلمية وناجحة، في حين تعاملت مع تهديدات أمنية خطيرة ناجمة في المقام الأول عن الإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية.

وأضافت أن بعض التصريحات ليست حتى واقعية، ولم يكن هناك إغلاق للإنترنت على الصعيد الوطني، وتم تعليق خدمات الهاتف المحمول فقط خلال اليوم لتجنب وقوع حوادث إرهابية يوم الاقتراع، متابعة: لقد أظهرت العملية الانتخابية أن مخاوف العديد من المعلقين كانت في غير محلها.

وأشارت إلى أن باكستان أجرت الانتخابات كجزء من التزامها ببناء مجتمع مستقر وديمقراطي، متابعة: وبينما نقدر النصائح البناءة التي يقدمها أصدقاؤنا، فإن الإدلاء بتعليقات سلبية حتى قبل انتهاء العملية الانتخابية ليس أمرا بناء ولا موضوعيا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: ستواصل باكستان العمل من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي نابض بالحياة، فكل انتخابات وانتقال سلمي للسلطة يجعلنا أقرب إلى هذا الهدف.

وتابعت: نحن نفعل ذلك ليس بسبب المخاوف التي أعرب عنها الآخرون، ولكن لأن هذا هو تطلع شعبنا ورؤية آبائنا المؤسسين.