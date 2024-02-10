العالم اليوم - روسيا: إحباط هجوم أوكراني بزوارق مسيرة على سفن مدنية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 05:26 مساءً - أعلنت روسيا، السبت، أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة على "سفن نقل مدنية" روسية مساء الجمعة في جنوب غرب البحر الأسود الذي يعد شريانا رئيسيا لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.

ولم يتم استهداف السفن المدنية في البحر الأسود بشكل عام منذ اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، لكن الجانبين قالا في يوليو الماضي إنهما سيشرعان في معاملة السفن المتجهة إلى موانئ الآخر على أنها قد تحمل شحنات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نُشر على تطبيق التراسل تيليغرام إن أوكرانيا حاولت شن ما وصفته "بهجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية بمسيرات بحرية شبه غاطسة".

وأضافت أن زوارق الدوريات والطائرات الحربية الروسية أحبطت الهجوم ودمرت زورقا مسيرا أوكرانيا بنيران المدفعية وعطلت الباقي بوسائل الحرب الإلكترونية.

وتابعت أنه لم تلحق أضرار بأي سفن مدنية أو عسكرية روسية.

وفي يوليو الماضي، رفضت روسيا تجديد اتفاق بوساطة تركية يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر المنطقة، وقالت إنها ستعامل جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على أنها ناقلات محتملة للشحنات العسكرية.

وبعد يوم، قالت كييف إنها ستتبنى نفس الموقف بشأن السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية والموانئ الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، ولم يتضح على وجه التحديد أين وقع الهجوم.

ويجاور الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود مضيق البوسفور التركي، الذي تمر عبره البضائع الخارجة من البحر.

وشنت أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الهجمات بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية روسية في البحر الأسود، مما أدى إلى إغراق سفينة واحدة على الأقل وإلحاق أضرار بسفن أخرى.