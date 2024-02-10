العالم اليوم - سامح شكري: تصريحات إسرائيل تتنبأ بمزيد من الضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 05:26 مساءً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت،إن التصريحات الإسرائيلية المختلفة الخاصة برفح، والنشاط العسكري هناك، يتنبأ بوقوع المزيد من الضحايا من المدنيين.

وأوضح شكري: "المدنيون عددهم 1.4 مليون في رقعة ضيقة جدا لا يمكن لهم فيها حماية أنفسهم أمام التحركات العسكرية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة دعت لاحترام القانون الإنساني، كما أعربوا عن قلقهم، لأن المنطقة لن تحتمل مزيد من العمليات العسكرية والوضع الإنساني لابد من احترامه و هذه دعوة نؤكد عليها أن الأمر لا يحتمل مزيدا من الأوضاع المتفاقمة في غزة.

وأضاف: "الإجراءات التي تؤدى الى التهجير.. لابد أن ينظر لها على إنها سياسة ممنهجة وهي نتيجة محتملة يحذر منها الكل".

وضكر وزير الخارجية المصري أن صفقة باريس تم طرحها وإن التصريحات من إسرائيل، تدل على إنها "مرفوضة على أساس الهدنة أو إفراج الأسرى"، ولكن هذا لم يمنع من وجود اتصالات و جهود مصرية لوضع إطار أو التوصل لهدنة للإفراج عن الرهائن".

وأكد شكري أن المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة، لكن الأمر يتطور بشكل سلبي.