العالم اليوم - البطاقة الزرقاء.. كل ما تحتاج معرفته عن "القانون الغريب"

انتم الان تتابعون خبر البطاقة الزرقاء.. كل ما تحتاج معرفته عن "القانون الغريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 07:29 مساءً - حالة من الغضب انتابت عدد كبير من المشجعين والمدربين في عالم كرة القدم، بسبب الإعلان الغريب من المنظمات التي تدير كرة القدم، بشأن تطبيق استخدام قانون جديد في اللعبة، وهو "البطاقات الزرقاء".

قبل أيام، أعلن مجلس اتحاد كرة القدم (آيفاب)، وهو المجلس المسؤول علن فرض وتعديل قوانين كرة القدم حول العالم، عن نيته بدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء في كرة القدم.

ما هي البطاقة الزرقاء؟

هي بطاقة جديدة يستخدمها الحكم، لمعاقة اللاعبين، لتكون البطاقة الثالثة، بالإضافة للبطاقة الصفراء والحمراء.

لمن سيمنح الحكم البطاقة الزرقاء؟

وفقا لسكاي نيوز، ستمنح البطاقة للاعبين المرتكبين نوعين من الأخطاء:

الإهانة والازدراء: وهي حالة التلفظ بكلمات نابية للحكم، أو ارتكاب الأفعال المشينة. مثلا حالة مهاجم ليفربول داروين نوينز للحكم أنتوني تايلور في لقاء أرسنال، عندما قام بشتم الحكم، الذي أخرج وقتها بطاقة صفراء.

وهي حالة التلفظ بكلمات نابية للحكم، أو ارتكاب الأفعال المشينة. مثلا حالة مهاجم ليفربول داروين نوينز للحكم أنتوني تايلور في لقاء أرسنال، عندما قام بشتم الحكم، الذي أخرج وقتها بطاقة صفراء. الأخطاء التكتيكية: وهي حالة ارتكاب اللاعبين لخطأ "تكتيكي" بنية صريحة لإيقاف لاعب منطلق، دون استهداف الكرة. مثلا حالة المدافع الإيطالي جورجيو كيليني في نهائي يورو 2020، عندما أمسك بقميص بوكايو ساكا لاعب إنجلترا، ليمنعه من الانطلاق بالكرة.

ماذا يحصل عندما تمنح البطاقة الزرقاء؟

اللاعب الذي يحصل على بطاقة زرقاء، سيتم "طرده" من المباراة لمدة 10 دقائق فقط. لتكون عقوبة أقل من البطاقة الحمراء، لكنها أشد عقوبة من البطاقة الصفراء.

في أي بطولة سيطبق؟

القانون لن يطبق في كبرى البطولات مبدئيا، لكنه قد يطبق في بطولات الكؤوس في بادئ الأمر، مثل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

متى قد يتم تطبيقه؟

وفقا لسكاي نيوز، قد يتم تطبيقه ابتداء من الموسم المقبل، في أقرب موعد، أو قد يتأخر لموسمين، وفقا لقرارات الفيفا والآيفاب.

الاجتماع الحاسم

ستجتمع منظمة آيفاب الشهر المقبل في اسكتلندا، لإعلان تفاصيل القانون الجديد، والحالات المفصلة التي ستستوجب البطاقة الزرقاء. كما ستعلن موعد بدء التجارب للقانون.

رد فعل غاضب

رد الفعل كان ساخرا وغاضبا بشكل كبير، من القانون الجديد، وخاصة من كبار المدربين. مدرب ليفربول يورغن كلوب اعتبره فكرة فاشلة، بينما مدرب توتنهام أنج بوستاكوغلو اعتبره قرارا "يدمر كرة القدم".

رياضات أخرى تستخدم القانون

من أبرز الرياضات التي تستخدم قانون "الطرد المؤقت"، رياضة هوكي الجليد ذات الشعبية في أميركا الشمالية.

بعض الحالات خلال مباراة الهوكي تستوجب طرد اللاعب لمدة دقيقتين، أو 4 دقائق، وتنتهي العقوبة مع انتهاء المدة، أو مع تسجيل الخصم لهدف.