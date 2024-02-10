العالم اليوم - قطر تنهي "مغامرة النشامى".. وتحصد لقب كأس آسيا للمرة الثانية

انتم الان تتابعون خبر قطر تنهي "مغامرة النشامى".. وتحصد لقب كأس آسيا للمرة الثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 07:29 مساءً - توج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية، السبت، بعد فوزه على منتخب الأردن 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل بالدوحة.

وسجل أهداف منتخب قطر أكرم عفيف من 3 ركلات جزاء احتسبها الحكم الصيني، فيما سجل للأردن يزن النعيمات.

وبذلك تحصل قطر بطلة كأس آسيا على 5 ملايين دولار، بينما يحصل منتخب الأردن على 3 ملايين دولار.

وفازت قطر باللقب للمرة الأولى في عام 2019، لتسجل بهذا الفوز اللقب الثاني على التوالي.

وشهدت البطولة خروج منتخبات يشارك لاعبوها في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) مثل سون هيونغ مين (لاعب توتنهام) وواتارو إندو (لاعب ليفربول). وكذلك الأمر بالنسبة للي كانغ، لاعب باريس سان جيرمان، ومهاجم روما المعار سردار أزمون.

ونفس الأمر ينطبق على مدربين بارزين مثل روبرتو مانشيني (مدرب السعودية) ويورغن كلينسمان (مدرب كوريا الجنوبية).

وحققت الأردن مفاجأة كبيرة بفوزها في نصف النهائي على كوريا الجنوبية 2-0، الثلاثاء، بينما تأهلت قطر إلى النهائي بفوزها على إيران 3-2، الأربعاء.