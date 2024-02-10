أخبار عالمية

ماكرون يؤكد لزيلينسكي تصميم فرنسا على تقديم كل الدعم لأوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 07:36 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تصميم فرنسا على تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا على المدى الطويل مع كل شركائها، من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا في الحرب الدائرة.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الوضع في أوكرانيا والتقدم الذي أحرز مؤخرا في إطار تحالف "المدفعية من أجل أوكرانيا" الذي قادته فرنسا في 18 يناير الماضي، بمشاركة نحو 50 دولة أخرى لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية على المدى القصير، بقدرات جديدة للدفاع عن أراضيها.

وناقش ماكرون وزيلينسكي - أيضا - الاتفاقية الأمنية الثنائية التي تعتزم فرنسا وأوكرانيا إبرامها قريبا، في أعقاب الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا