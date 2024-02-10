ماكرون يؤكد لزيلينسكي تصميم فرنسا على تقديم كل الدعم لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 07:36 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تصميم فرنسا على تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا على المدى الطويل مع كل شركائها، من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا في الحرب الدائرة.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الوضع في أوكرانيا والتقدم الذي أحرز مؤخرا في إطار تحالف "المدفعية من أجل أوكرانيا" الذي قادته فرنسا في 18 يناير الماضي، بمشاركة نحو 50 دولة أخرى لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية على المدى القصير، بقدرات جديدة للدفاع عن أراضيها.

وناقش ماكرون وزيلينسكي - أيضا - الاتفاقية الأمنية الثنائية التي تعتزم فرنسا وأوكرانيا إبرامها قريبا، في أعقاب الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس.