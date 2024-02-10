نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الألمانية متخوفة من موجة هجرة جديدة في حال انهيار أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عند بيانات الحكومة الألمانية، التي تشير إلى أن نحو 10 ملايين شخص سيغادرون أوكرانيا في حال تفككها، وسيتوجه معظمهم إلى الجزء الغربي من أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة: تتوقع الحكومة الألمانية أن تصل أعداد من سيغادرون أوكرانيا في حال هزيمتها وانهيارها إلى قرابة 10 ملايين شخص إضافي. وفي حال وقوع هذا السيناريو، ستذهب الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين إلى أوروبا الغربية، وستكون ألمانيا واحدة من وجهات اللاجئين".

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الصراع.

وتستضيف ألمانيا حاليا نحو 1.1 مليون أوكراني دخلوا البلاد منذ عام 2022.