يصل إلى 20 ألف دينار.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

أحمد جودة - القاهرة - يصل إلى 20 ألف دينار .. كيفية التسجيل في برنامج منحة المرأة التي تقيم في المنزل لعام 2024 في الجزائر

تعتبر السيدات اللواتي يتفرغن لشؤون المنزل ولا يشاركن في سوق العمل من أهم عناصر المجتمع الجزائري، حيث يلعبن دورًا أساسيًا في تربية الأجيال الجديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا خاصًا بتقديم الدعم لهؤلاء السيدات، من خلال تخصيص معاش شهري بقيمة عشرين ألف دينار جزائري، بهدف تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن الجزائري.

يصل إلى 20 ألف دينار.. كيفية التسجيل في برنامج منحة المرأة التي تقيم في المنزل لعام 2024 في الجزائر

ضرورة التقديم في المنحة

يُعتبر هذا الدعم المالي أحد البرامج الهامة للتعزيز الاجتماعي في الجزائر، وهو يُسهم في رفع مستوى الحالة الاجتماعية لجميع النساء الجزائريات وللمنحة عدة أهداف رئيسية قد تُلخص في النقاط التالية:

تعزيز الوضع الإجتماعي للنساء اللواتي لا يعملن في الجزائر. تخفيض معدل الفقر الذي يواجهه الأشخاص بلا عمل. إمكانية استيفاء وإمداد جميع متطلبات المواد الغذائية المتنوعة، فضلًا عن توفير عدد من الضروريات الإضافية. يُحفز دور المرأة في المنزل في سبيل تنشئة الأطفال وتأسيس أُسر جزائرية مثمرة الذي يعود بالنفع على تطوير البلاد الجزائرية. ضرورة تجاوز جميع الأحوال الاقتصادية المضطربة المؤثرة في الجزائر والتي قد تؤدي إلى تراجع حالها. وأيضًا يتم توضيح خطوات التقديم للمنحة الموجهة للنساء اللاتي يقضين وقتهن بالبيت.

فتح باب التسجيل

فتحت السلطات الجزائرية باب التسجيل للنساء اللذين يقومون في البيوت للإستفادة من منحة مالية تمنحها الحكومة لمساعدتهن على تحسين ظروف حياتهن ولتحقيق معيشة أفضل للمواطنين عمومًا تقدر قيمة هذه الإعانة بعشرين ألف دينار يتم صرفها شهريًا على مدى سنة. يتم التقديم للحصول على المنحة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوكالة الوطنية حيث يجب اتباع عدد من الخطوات المحددة لإكمال العملية بنجاح.