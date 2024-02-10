العالم اليوم - بثلاثية.. ليفربول يستعيد الصدارة بفوزه على بيرنلي

انتم الان تتابعون خبر بثلاثية.. ليفربول يستعيد الصدارة بفوزه على بيرنلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 08:26 مساءً - استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه بيرنلي، السبت، بعد مواجهة شرسة مع الفريق الزائر الشجاع قبل حصوله على النقاط الثلاث.

وبدأ بيرنلي المباراة بشكل رائع لكن ليفربول تقدم في الدقيقة 31 بضربة رأس من ديوغو جوتا بعد ركلة ركنية، قبل أن يتعادل الفريق الزائر قرب الاستراحة بضربة رأس من دارا أوشيه.

وكان ليفربول أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل لويس دياز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من هارفي إليوت، فيما ضمن داروين نونيز الفوز في الدقيقة 70 بضربة رأس أخرى.

ويملك ليفربول 54 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.

وظل بيرنلي في المركز 19 برصيد 13 نقطة.