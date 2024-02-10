نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط 26 مسيّرة أوكرانية في مقاطعة خيرسون خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو إسقاط 26 مسيّرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما بلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية 80 شخصا.

وقال سالدو: "بلغ إجمالي خسائر العدو اليومية في منطقة مسؤولية مجموعة "دنيبر" الروسية على صعيد الأفراد نحو 80، والمدافع وقذائف الهاون 6، والسيارات العسكرية 7، والزوارق 3، والطائرات المسيرة 26".

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وقعت معارك متوسطة الشدة على خط التماس القتالي في مقاطعة خيرسون. حيث هاجمت مدفعية مجموعة قوات "دنيبر" مواقع قتالية ومنشآت عسكرية للعدو على الضفة الشمالية لمصب نهر دنيبر-بوج والضفة اليمنى لنهر دنيبر.

وشدد سالدو على أن "الطيران الهجومي استخدم القنابل الجوية شديدة الانفجار بنجاح. وتم تنفيذ الضربات على سبعة مراكز تجمع مؤقتة للعدو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون بلغت خلال أسبوع أكثر من 245 عسكريا.