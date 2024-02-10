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أحمد جودة - القاهرة - بنسبة تبلغ 5%.. تفاصيل زيادة راتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وموعد نزولها

فرحة غامرة تكتسح قلوب الشعب الجزائري عقب سماع الأخبار التي تم الإعلان عنها بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في عام 2024، حيث أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عن قرار زيادة المعاشات والرواتب.

وجاء هذا الإعلان خلال مقابلته على الإذاعة الوطنية، ما أثار فرحة جميع المواطنين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن.

ما هي أسباب زيادة راتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وما هي نسبتها؟

تعود زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر إلى عدة أسباب، حيث ترتبط هذه الأسباب بارتفاع أسعار السلع الأساسية والاختيارية، مما يجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الضرورية، وتهدف الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة هذه الزيادة نحو 5%، وفقًا لإعلان الحكومة.

ما هو موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024؟

عندما علم المواطنون بزيادة رواتب المتقاعدين فرحوا وابتهجوا بالخبر، وأعلنت دولة الجزائر أنه سيتم صرف الزيادة المذكورة في شهر مايو القادم، حيث تعتبر هذا الزيادة شبه سنوية تنفذ في شهر مايو من كل عام، بهدف تعزيز دخل المتقاعدين وتحسين وضعهم المالي، ومن المتوقع أن يصل المعاش الشهري الذي كان يبلغ 10000 دينار جزائري إلى 15000 دينار جزائري.

كيف يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر؟

يتسنى لجميع المواطنين الجزائريين الاستعلام عن زيادات رواتب المتقاعدين للعام الحالي عبر المنصة الوطنية للضمان الاجتماعي وفقًا للإرشادات التي تم نشرها:

أولًا، الدخول إلى المنصة الوطنية للضمان الاجتماعي في الجزائر ثانيًا، ملء البيانات المطلوبة بدقة والتحقق من صحتها عند الضغط على “استكمال البيانات”

الآن لا يتبقى على المواطنين سوى الانتظار حتى يتم إرسال رسالة تحتوي على تفاصيل الزيادة المقررة على رواتبهم.