أحمد جودة - القاهرة - نتيجة استطلاع هلال شعبان في الكويت 1445/2024

قامت الدول العربية باستطلاع هلال شهر شعبان الكريم 1445 مساء اليوم السبت 29 شعبان الموافق 10 فبراير 2024، حيث نتابع من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال شعبان في الكويت 2024 وغرة وأول أيام هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، ويسبق شهر رمضان الفضيل.

أول شعبان في الكويت 2024 فلكيًا

تقول الحسابات الفلكية، أن هلال شعبان 2024 – 1445 سوف يظهر في سماء الكويت مساء اليوم السبت، ليكون موعد أول أيام غرة شعبان هو يوم الأحد 11 فبراير 2024 فلكيًا، كما تقول الحسابات الفلكية، أن عدد أيام شهر شعبان 2024 في الكويت فلكيًا 29 يومًا، ليكون أول رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024.

نتيجة استطلاع هلال شعبان 2024 الكويت

يتم تحري رؤية هلال شعبان في الكويت والدول العربية مساء اليوم السبت، لمعرفة غرة بداية الشهر الكريم شرعيًا، هذا ويذكر أن سلطنة عمان قد أعلنت ثبوت رؤية الهلال وأن غدا الأحد أول شعبان، فتابعونا مع النتيجة بعد قليل في الكويت.