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أحمد جودة - القاهرة - الداخلية الكويتية تحدد موعد فتح تأشيرات الكويت 2024.. اعرف أنواع التأشيرات المتوفرة

يهتم الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة موعد فتح تأشيرات الكويت 2024، حيث يرغب الكثير من المواطنين في مصر إلى السفر إلى دولة الكويت بهدف الدراسة أو العمل، أو الاستقرار، وينتظر المواطنين أن تقوم الكويت بفتح التأشيرات من اجل توفير إمكانية السفر إليها للمصريين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كل التفاصيل.

موعد فتح تأشيرات الكويت 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن متى يتم بدأ موعد فتح تأشيرات الكويت 2024، ومن الجدير بالذكر إنه قد تم أنه لم يتم الإعلان عن موعد الفتح حتى الان عن موعد محدد من قبل وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل فتح التأشيرات، ومن جانب آخر قد أكدت وسائل الإعلام الكويتية عن أنه سوف يتم استمرار وقف التأشيرة الخاصة بالعمل من أجل المواطنين المصريين، وذلك لحين صدور أي تعليمات أخرى من خلال وزارة الداخلية الكويتية في هذا الأمر، وكان ذلك في شهر ديسمبر 2022، كما أنه قد صدر نص إيقاف لربط القوى العاملة في مصر ووقف التأشيرات الإذن الخاص بعمل المصريين بحسن إشعار آخر، وينتظر الكثير من المصريين أي قرار آخر بخصوص هذا الأمر.

أنواع التأشيرات للدخول إلى الكويت 2024

من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أنواع التأشيرات الدخول إلى الكويت وقد جاءت على هذا الأساس:

يتوفر نوع الزيارات العائلية والتي يقوم بإصدارها الأشخاص الراغبين في زيارة عائلتهم في دولة الكويت.

كما يتوفر نوع الزيارات السياحية والتي يقوم بإصدارها التأشيرة الخاصة بهدف الزيارة السياحية الخاصة بلأشخاص الذين يهتموا بالسفر إلى الكويت من أجل السياحة.

و يوجد أيضا تأشيرة الزيارة الحكومية وهذه التأشيرة التي يتم توفيرها للدبلوماسيين الذين يريدوا زيارة الكويت من أجل أغراض رسمية.

وأيضا موجود الزيارة التجارية والتي يتم إصدارها من اجل المواطنين الذين يريدوا الذهاب إلى الكويت بهدف إجراء الأعمال التجارية.

من الواجب التذكير به، أنه من المتوقع أن يتم فتح تأشيرات الكويت 2024 في خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وينتظر الكثير من المواطنين إصدار أي إشعار.

سبب وقف تأشيرات الكويت للمصريين

ومن الجدير بالذكر، قد تم الإعلان من خلال بعض المصادر على أنه قد فشلت الاتفاقية الموقعة بين البلدين حيث أنه قد فشلت في منع وكالات التوظيف المزيفة من إرسال العمال إلى الكويت بشكل يغلب عليه طبع الاحتيال، وتم إتهام الدولة المصرية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 2018.

أنواع تأشيرات الكويت 2024

الزيارات العائلية.

الزيارات السياحية.

تأشيرة الزيارة الحكومية.

الزيارة التجارية.

كما نوهت وزارة الداخلية الكويتية على فرض رسوم قيمتها 30 دولار أميركي، لتكون رسوم استخراج الفيزا الخاصة بالسفر إلى الكويت.

والجدير بالذكر، أنه تم وقف الفيزا للسفر إلى الكويت، فقامت الوزارة الكويتية بالتوضيح بأنه منذ شهر ديسمبر الماضي 2022 بالإضافة بأنه تم صدور نص بإيقاف ربط القوى العالمة بدولة مصر بأن يتم وقف التاشيرات الاذن بالعمل المصرين.