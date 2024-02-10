غزة.. العثور على جثامين الطفلة هند وأقاربها

غزة.. العثور على جثامين الطفلة هند وأقاربهاعُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أقاربها، بعد 12 يوما من استهداف ومحاصرة المركبة التي كان تقلهم في منطقة تل الهوا بمدينة غزة، وكذلك جثماني المسعفين اللذين حاولا إنقاذها.

وأفادت مصادر محلية بأن ذوي الشهيدة هند عثروا على جثمانها وجثامين أقاربها الذين كانت برفقتهم في المركبة المستهدفة، وهم خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة.

ووقعت هذه المأساة عندما استهدفت دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط “دوار المالية” بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، سيارة تعود للمواطن بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد (11 عاما) وليان (14 سنة) ورغد (13 عاما) وابنة شقيقته الطفلة هند.

واستشهد جميع من كان بالمركبة على الفور، باستثناء هند وابنة خالها ليان التي استشهدت لاحقا بينما كانت تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال الأحمر طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده.

وأعلن الهلال الأحمر اليوم العثور على مركبة إسعاف تابعة له مقصوفة في منطقة تل الهوا واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقدان آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها، أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر على مركبة الإسعاف على بُعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند.

وأشارت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف طاقم الهلال رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند.

( المركز الفلسطيني للاعلام)

