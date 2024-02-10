العالم اليوم - استعدادا لاجتياح رفح..نتنياهو يطلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط

انتم الان تتابعون خبر استعدادا لاجتياح رفح..نتنياهو يطلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 11:18 مساءً - كشفت "القناة 13" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري لرفح.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تكشف عن هويته، قوله إن "العملية في رفح تقترب".

ووفق القناة فإن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال إن الجيش "سيكون قادرا على إنجاز أي مهمة، لكن هناك تحديات سياسية يجب الاهتمام بها أولا".

وأشارت القناة إلى وجود خلاف على المستويين السياسي والعسكري حول العملية المتوقعة في رفح، حيث حثّ نتنياهو على صياغة خطة وصفها بأنها "لتطهير رفح" في المناقشة الأخيرة لمجلس الوزراء الحربي.

وفي نفس المناقشة، قال نتنياهو لهاليفي: "إذا أطلقتم سراح جنود الاحتياط، قوموا بتجنيدهم مرة أخرى".

وفيما يتعلق بتجنيد المقاتلين، قال هاليفي: "سنعرف كيفية القيام بأي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب الاهتمام بها أولا".

وأضاف: "تتطلب الخطة إجلاء 1.3 مليون من السكان الموجودين هناك، ويتطلب الإجراء تنسيقا على المستوى السياسي مع المصريين".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد أفادت بأن تقارير تشير إلى أن هناك شعورا في الجيش وفي صفوف المسؤولين الحكوميين بأن نتنياهو يستعد لإلقاء المسؤولية على جهاز الأمن فيما يتعلق بتأخير العمليات العسكرية في رفح.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية في رفح بشكل شبه يومي، حتى بعد أن طلبت من المدنيين في الأسابيع الأخيرة البحث عن مأوى هناك هربا من القتال البري في مدينة خان يونس، إلى الشمال مباشرة.