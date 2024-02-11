أهالي الرهائن الإسرائيليين يغلقون الشوارع في تل أبيب وحيفا والشرطة تعتقل 7 أشخاص

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أحمد جودة - القاهرة - منذ الساعات الأولى من مساء اليوم، خرجت عائلات الرهائن الإسرائيليين في شوارع تل أبيب وحيفا، كما أغلقوا شارعا مركزيًا في تل أبيب، واعتقلت الشرطة 7 أشخاص، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على أي صفقة من شأنها استعادة ذويهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

أهالي الرهائن الإسرائيليين يشعلون النيران في شوارع تل أبيب



وأشعل المحتجون النيران في الشوارع في قلب عاصمة الاحتلال، كما ورد أنه تم تسجيل بلاغات عن 5 متظاهرين آخرين، بينما تم فتح الطريق أمام حركة المرور منذ فترة قصيرة.

مباحثات في القاهرة لبحث تبادل الأسرى

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القاهرة ستستضيف اجتماعا مصريا قطريا أمريكيا إسرائيليا، يوم الثلاثاء، لبحث صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

ويضم الوفد الإسرائيلي في القاهرة رئيسي الشاباك والموساد حسب قناة العربية، التي أكدت أن هناك جهودًا مصرية قطرية مستمرة مع حماس للتوصل لصفقة تبادل بحلول الثلاثاء.

وفي وقت سابق، ذكرت وول ستريت جورنال، أن مصر أبلغت إسرائيل أن أي هجوم على رفح سيؤدي لتعليق العمل بمعاهدة السلام.