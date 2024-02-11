نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في عمل إرهابي بالصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان نشر على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن العمل الإرهابي وقع في أثناء أداء منتسبي القوات المسلحة الإماراتية مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وقال البيان "تتقدم وزارة الدفاع (الإماراتية) بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.