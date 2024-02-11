العالم اليوم - قانون يعاقب مغتصبي القصّر بالإخصاء في هذه الدولة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 12:24 صباحاً - أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".

وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندريه راجولينا.

ماذا يتضمن القانون وما تعليق منظمة العفو؟

• بموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".

• النص يلحظ أيضا الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

• دعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.

• اعتبرت المنظمة هذا الإجراء أيضا أنه "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية للبلاد المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

• وزيرة العدل في مدغشقر لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو قالت الجمعة إن بلادها، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها لتحقيق الصالح العام".

• راندريامانانتيناسو أضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.

• تابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".