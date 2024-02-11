العالم اليوم - ملك الأردن يعلّق على خسارة "النشامى" لقب كأس آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 12:24 صباحاً - هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منتخب بلاده على حلوله في المركز الثاني بكأس آسيا التي استضافتها الدوحة بعد خسارة "النشامى" النهائي أمام قطر، يوم السبت، بنتيجة 3-1.

وقال الملك عبد الله الثاني في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى".

وأضاف: "كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

واختتم منشوره قائلا: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

وسجل أكرم عفيف ثلاثية من ركلات جزاء ليمنح قطر لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وأحرز عفيف هدفا في الشوط الأول، ثم سجل هدفين في الشوط الثاني على ملعب لوسيل، ليحتل صدارة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وكان يزن النعيمات قد أدرك التعادل للأردن في الشوط الثاني، لكن قطر حصلت على ركلتي جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو "الفار".