ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 37

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 10:32 صباحاً - قال مسؤول، اليوم الأحد، إن عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في جنوب الفلبين ارتفع إلى 37 في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تراجع الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

وقع الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بإقليم دافاو دي أورو، ليطمر منازل ومركبات كان من المفترض أن تنقل موظفي شركة أبكس للتعدين.

وقال مسؤول في دافاو دي أورو يدعى إدوارد ماكابيلي إن 37 شخصا لقوا حتفهم بسبب الانهيار الأرضي وذلك وفقا لأحدث عدد للقتلى بعد العثور على جثتين أخريين اليوم الأحد.

وجرى تخفيض عدد المفقودين إلى 63 بدلا من 77 في حين بلغ عدد المصابين 32 شخصا. ولم يذكر المسؤولون على الفور سببا لهذا التعديل.

وأضاف أن أكثر من 300 شخص يشاركون في عمليات الإنقاذ. لكن العمليات واجهت عراقيل بسبب الأمطار الغزيرة والطين واحتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. وأضاف أن عمليات الإنقاذ استؤنفت صباح اليوم.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك ناجون، قال ماكابيلي إنه أمر “غير مرجح” لكن البحث سيتواصل.

وأضاف عبر الهاتف “فريق الإنقاذ يبذل قصارى جهده حتى لو كان الأمر صعبا للغاية”.

وشهد إقليم دافاو دي أورو هطول أمطار غزيرة في الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.