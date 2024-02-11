نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى سلوڤينيا لترأس اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى جمهورية سلوڤينيا، وذلك لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا على مستوى وزيري الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يجري الوزير شكرى مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وسلوڤينيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيرته السلوڤينية تانيا فايون حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تتبنى سلوڤينيا مواقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة.

وكشف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال الزيارة بكل من الرئيسة السلوڤينية ناتاشا بيرس موسار، وكذا رئيس الوزراء روبرت جلوب، كما سيجتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة السلوڤيني، وذلك في إطار التنسيق بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى سلوڤينيا في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس السلوڤيني السابق بوروت باهور إلى مصر في ديسمبر 2016، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها المزيد من الزخم.