‏الجيش الأردني: مقتل طيارين اثنين أثناء جولة تدريبية لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل طيارين اثنين أثناء جولة تدريبية لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياف آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.