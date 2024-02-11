العالم اليوم - مسؤول في حماس يحدد "ثمن" الهجوم الإسرائيلي على رفح

انتم الان تتابعون خبر مسؤول في حماس يحدد "ثمن" الهجوم الإسرائيلي على رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 02:18 مساءً - قال تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس نقلا عن قيادي كبير في الحركة، الأحد، إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني "نسف مفاوضات التبادل".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك.

ولجأ أغلب النازحين إلى رفح المتاخمة لمصر، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتنياهو قبل أيام إن القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق "النصر المبين".

ونقل تلفزيون الأقصى عن القيادي بحماس قوله أيضا "نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة انسانية جديدة في رفح".

وأمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوبا قبل شن هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.

واندلع الصراع في غزة في 7 أكتوبر بعدما هاجم مقاتلون من حماس بلدات في إسرائيل التي قالت إنهم قتلوانحو 1200 شخص أغلبهم مدنيين واقتادوا حوالي 250 رهينة إلى غزة.

وردت إسرائيل بقصف وهجوم بري كبيرين مما أسفر حتى الآن عن مقتل 28 ألف فلسطيني أغلبهم مدنيين حسبما تقول السلطات الطبية في غزة.