سقوط طائرة تدريب أردنية ومقتل طاقمها

سقوط طائرة تدريب أردنية ومقتل طاقمهالقي طياران عسكريان أردنيان، الأحد، مصرعهما؛ إثر سقوط طائرة، أثناء جولة تدريبية شمالي شرق البلاد.

وقال الجيش الأردني، في بيان، على موقعه الرسمي، إن "مصدر عسكري (لم يسمه)، صرح بسقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع GROP أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بالمفرق (شمال شرق)".

وبين أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية (بالعاصمة عمان)".