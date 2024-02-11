نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول جثامين شهداء الإمارات إلى مطار البطين في أبوظبي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، جثامين شهداء الامارات الأربعة، ( العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي )، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وقد جرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وتتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

dy8016kj1k815fxpn

gza016kn1k815fxpn

joa016ki1k815fxpn

mje016kk1k815fxpn