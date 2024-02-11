Here.. مرتبات المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024.. موعد النزول رسميا

أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف مرتبات المتقاعدين في العراق

تقدم الحكومة العراقية بشكل دوري دعمًا متنوعًا للمواطنين، بما في ذلك الدعم المالي بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، ولا يقتصر هذا الارتفاع على العراق فحسب، بل يشمل دول العالم بأسرها، نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأوضحت وزارة المالية العراقية الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومع ذلك، في حالة تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، يتم تعديل موعد الصرف، وتصدر الوزارة إعلانًا رسميًا يوضح ما إذا كانت هناك تأخيرات أو تقديم في الموعد، ويجري التأخير لمدة يومين كحد أقصى.

الخطوات ورابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وفي هذا السياق، قدمت وزارة المالية العراقية إرشادات حول الخطوات التي يجب اتخاذها للتحقق من رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد. يُمكن للمواطن العراقي اتباع الخطوات التالية: