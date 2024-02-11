نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يصتدم بايدن وكبار مساعديه مع نتنياهو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، نقلاً عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تعد تنظر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه حتى في السر.

وأضافت الصحيفة أن بايدن وكبار مساعديه يقتربون من القطيعة مع نتنياهو أكثر من أي وقت مضى منذ بدء حرب غزة.

وتابعت أن بايدن يستجيب ببطء لمساعديه مع استمرار نتنياهو في إذلال واشنطن علنا ورفض مطالبها، وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة" الإخبارية.